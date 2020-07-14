Ливень нарушил движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре

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Сильный ливень в Краснодаре стал причиной подтопления улиц в центре города и остановки движения трамваев и троллейбусов.

В полдень 14 июля в кубанской столице начался сильный дождь. По прогнозу синоптиков, с перерывами он будет продолжаться до вечера. В результате обильных осадков подтопленными оказались улицы в центре города. Нарушено движение трамваев и троллейбусов.

Стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Будённого, Горького и Октябрьской. Вынужденно остановлено движение троллейбусов № 8, 10, — цитирует РИА Новости сообщение МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

По данным ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба), от жителей поступило 25 заявок о подтоплениях, особенно в центральной части Краснодара. В данное время на улицах работает специализированная техника — 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп.

Уточняется, что подтоплены улицы Ставропольская на пересечении с улицами имени Шевченко и имени Айвазовского, а также улицы Старокубанская, Таманская, имени Суворова, имени Ленина, имени Гаврилова, имени Мачуги, имени Бершанской, имени архитектора Петина, Гомельская, Московская, Конечная, имени Чапаева, имени Янковского, имени Гудимы, переулок Тракторный.

Ранее ливень нарушил работу трамваев и троллейбусов во Владивостоке. Подтопленными оказались и некоторые улицы дальневосточной столицы. Кроме того, проливные дожди повысили подъём воды, из-за чего на пути общественного транспорта нанесло с дорог и откосов щебень. Из-за этого было изменено движение автобусов в центре Владивостока, в районе ТЦ «Зелёный остров». По расписанию ходил только морской прибрежный транспорт, писал NEWS.ru.