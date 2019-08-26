https://static.news.ru/photo/dd4243d4-c864-11e9-aa86-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://vlc.ru

Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы. Некоторые маршруты автобусов изменены.

Проливные дожди повысили подъём воды, из-за чего на пути общественного транспорта нанесло с дорог и откосов щебень. На путях работают оперативные службы, сообщает пресс-служба администрации города. Изменено движение автобусов в центре Владивостока, в районе ТЦ «Зелёный остров». Ходит по расписанию только морской прибрежный транспорт.

Торговый центр «Зелёный остров» находится в низине, участок дороги рядом с ним затапливает сильными дождями. Этот участок — кратчайший путь из центра города к мосту на острове Русский. И в данный момент автобусы движутся в обход него.

На маршрутах Владивостока работают 533 автобуса, а также весь подвижной состав троллейбусов и трамваев. Их движение будет восстановлено, когда снизится уровень воды. С нескольких косогоров на городские дороги сошли сели.

Отключения электричества не зафиксировано. Осадки во второй половине дня 27 августа в городе продолжатся. Ожидается, что ливень будет сопровождаться грозой. В городе выпало 40 мм осадков, вода затопила низинные участки улиц.

Ранее News.ru сообщал, что все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».