Под Рузой обесточены около 40 населённых пунктов из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/ab41178e-c75f-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruzaregion.ru

Порядка 40 населённых пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в круглосуточном режиме, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

У нас вчера в 40 населённых пунктах отключили электроэнергию из-за того, что ветер рвал провода, валил деревья. Сейчас работы ещё продолжаются. Люди работали всю ночь, конечно, во всех населённых пунктах привести одновременно в порядок не выходит, работы ведутся и не прекращаются ни на минуту. Глава города (Николай Пархоменко. — NEWS.ru) контролирует ситуацию, — сообщил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за мощных ливней 8 июля в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков, два дома смыло. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем местным жителям Рузы, дома которых пострадали в результате ЧП. Вода размыла дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Люди остались без газо- и электроснабжения. Как подчеркнул губернатор, все региональные службы — ЖКХ, дорожники и МЧС — были привлечены к разрешению ситуации в Рузе.