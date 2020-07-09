Губернатор Подмосковья пообещал помочь всем пострадавшим при ЧП в Рузе

https://static.news.ru/photo/08f9566c-c1b5-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за мощных ливней 8 июля в Рузском округе на территории Московской области прорвало дамбу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем местным жителям, дома которых пострадали в результате ЧП.

После прорыва вода направилась в сторону реки Рузы. Два жилых дома смыло потоком. Пострадали многие здания, в том числе строительный рынок. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков и с аналогичным количеством частных домов. Вода размыла дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Люди остались без газо- и электроснабжения. Более 50 жителей города эвакуированы из-за наводнения в результате разлива реки Городенка.

Как подчеркнул губернатор, все региональные службы — ЖКХ, дорожники и МЧС — в настоящее время занимаются разрешением ситуации в Рузе. Воробьёв подчеркнул, что опасности для жизни людей нет.

К счастью, опасности для жизней людей нет, я дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь, — цитирует главу области телеканал «360».

В подмосковном МЧС сообщили, что труба, которую прорвало, проходит под технической насыпью. Во время проведения работ по прокладке произошёл подмыв, и вода через жилой сектор вышла в реку Руза. На месте работают спасательные службы. Они укрепляют дамбу с помощью гравия и песка, а также перекачивают воду.

Как ранее писал NEWS.ru, глава города Руза в Московской области Николай Пархоменко заявил, что после ЧП в Рузском округе введён режим чрезвычайной ситуации.