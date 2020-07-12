В подмосковном Можайске из-за дождя подтоплен 21 приусадебный участок

https://static.news.ru/photo/80f6449e-c468-11ea-906c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что подтоплен 21 приусадебный участок и 12 частных домов на территории Можайского городского округа.

В 19:00 мск 12 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося дождями высокой интенсивности, поступило сообщение о подтоплении 21 приусадебного участка, 12 частных домов в СНТ «Васильки», — отметили в ведомстве.

Уровень воды на подтопленных участках достигает 1 метра. В СНТ нет людей, которые проживают там постоянно. Эвакуация не требуется. По данным МЧС, подтопление произошло из-за дождей высокой интенсивности. Дренажные канавы оказались переполненными и не справились с нагрузкой, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, из-за мощных ливней 8 июля в Рузе прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков и смыло два дома. Были размыты дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы. Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война сообщил, что в настоящее время специалисты оценивают ущерб, причинённый жителям. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем пострадавшим в результате этого ЧП. По словам специалистов, угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.