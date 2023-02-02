Лаврову, Конашенкову и Небензе пришли повестки Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимирязевский районный суд Москвы отправил главе МИД России Сергею Лаврову, постпреду РФ в ООН Василию Небензе и представителю Минобороны Игорю Конашенкову повестки с требованием явиться в суд по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт, слова которой приводит РБК. В пресс-службе суда пояснили, что тем самым судебная инстанция выполнила свои обязательства для осуществления процессуального хода дела. Однако явку высокопоставленных российских чиновников должна обеспечить сторона защиты.

Непосредственно судом указанные лица не вызываются, — подчеркнули в пресс-службе.

В начале лета 2022 года Иванова задержали из-за постов Telegram-канала «Протестный МГУ». В июне правоохранители пришли с обыском в квартиру, где проживали родители молодого человека, и увезли их на допрос.

21 июля Пресненский районный суд Москвы оставил автора Telegram-канала в СИЗО до 2 сентября 2022 года. Затем срок пребывания Иванова в СИЗО продлевался до февраля 2023 года. Молодому человеку предъявлено обвинение в фейках про Вооруженные силы России по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.