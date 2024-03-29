Лавров опроверг заявления США о нежелании РФ обменивать заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия всегда готова к диалогу с США по обмену заключенными несмотря на постоянные заявления Вашингтона о нежелании Москвы сотрудничать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия». Дипломат подчеркнул, что переговоры ведутся на основе договоренностей, достигнутых президентами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве.

Aмерикaнцы постоянно делaют зaявление о том, что договорились, a Россия не «сотрудничaет». Это нечистоплотные методы, противоречaщие договоренностям президентов. Мы им привержены, готовы продолжaть диaлог именно тaк и в той форме, кaк договорились президент России Влaдимир Путин и президент СШA Джо Бaйден, — сказал Лавров.

Он напомнил, что в июне 2021 года в Женеве стороны договорились создать между спецслужбами канал, который будет работать конфиденциально. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не выносила эту тему в публичную плоскость и комментировала только уже выполненные конкретные обмены.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США, однако она должна учитывать интересы обеих сторон.

Официальный представитель Кремля также отказался комментировать телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с осужденным в РФ Полом Уиланом. Песков подчеркнул, что вопросы обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами нужно решать в тишине.