«Эти дела любят тишину»: Песков об обмене заключенными с США Песков не стал комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопросы обмена заключенными между Россией и США надо решать в тишине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он провел телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом. По словам Пескова, это в интересах всех сторон.

Я не могу этого сказать. Хотел вам напомнить слова президента [России Владимира Путина] в его недавнем интервью [о том], что эти дела любят тишину. Они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине, — заявил он.

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. В Кремле не стали комментировать ситуацию с обменом заключенного американца, так как Москва не обсуждает публично этот процесс.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США. Однако она должна учитывать интересы обеих сторон. Он отметил, что данный вопрос является «очень чувствительным».

До этого во время прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что контакты по вопросу обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном ведутся. По его словам, в основе принимаемых решений должны лежать «гуманитарные соображения».