L'Occitane закроет все магазины в России

Французский бренд натуральной косметики L'Occitane сообщил, что закрывает все магазины и интернет-магазины в России. Причиной для этого шага была назвала российская спецоперация на Украине и как последствие, возможность потенциальной общественной агрессии против бренда, говорится в пресс-релизе компании, сообщает РИА Новости.

За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины <...>. Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России, — сказано в заявлении бренда.

Кроме того, компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в российский сегмент.

Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции. Estee Lauder, наряду с производством собственной продукции, владеет примерно 30 косметическими брендами, товары которых продаются по всему миру. В список входят такие марки, как Clinique, MAC, Tommy Hilfiger, DKNY и Jo Malone.

Кроме того, прекратить деятельность в РФ решили сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, компании Chanel и Procter & Gamble.