Компания Sephora заявила о прекращении торговой деятельности в России

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora сообщила о прекращении торговой деятельности на территории России. В компании отметили, что в скором времени в РФ будут не доступны онлайн-продажи, а также закроются все магазины.

В Instagram-сторис французская компания опубликовала заявление , согласно которому закрытие магазинов произойдёт в течение 24 часов. Представители фирмы пообещали оказать поддержку российским сотрудникам Sephora.

Компания принадлежит крупному холдингу производителей предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Ранее концерн LVMH сообщил AFP о решении временно закрыть 124 магазина в России в связи с «ситуацией в регионе». Также в компании заявили о готовности пожертвовать €5 млн Международному комитету Красного Креста.

Решение уйти с российского рынка приняли ещё несколько брендов. Так, Chanel объяснила закрытие своих 17 магазинов «неопределённостью ситуации». В Hermes решили временно приостановить деятельность трёх магазинов. Два магазина Kering также закроются, однако в компании выразили намерение поддержать 180 сотрудников в России.

Компании аргументируют решение о выходе из России или о приостановке деятельности проводимой военной операцией РФ на Украине. Она началась 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.