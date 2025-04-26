Курщина свободна, новые факты о мятеже ЧВК «Вагнер»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российские войска освободили Курскую область, воронежские чиновники раскрыли новые факты о мятеже ЧВК «Вагнер» в 2023 году, бывшего генерала Ивана Попова планировали убить на СВО — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Полное освобождение Курской области от ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Украинские войска были выбиты из приграничного региона. Последний населенный пункт, который вернула российская армия, — Горналь.

«Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь», — сказал он.

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По словам Герасимова, Украина провалила планы «по созданию стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе». Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что сейчас российские военные ищут солдат ВСУ, которые еще могут прятаться в курских домах.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением от подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, все долго ждали этого момента и верили в победу.

«Мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал», — заявил Хинштейн.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Александр Хинштейн

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя освобождение Курщины, подчеркнул, что это событие ударит по позиции президента Украины Владимира Зеленского. Он напомнил, что глава государства собирался создать в приграничном регионе плацдарм, чтобы использовать его как козырь на переговорах. Однако в конечном итоге украинский лидер остался ни с чем, заметил депутат.

«Этот приграничный плацдарм Зеленский собирался использовать как козырь на переговорах, пытался обменять его на что-то, выторговать более приемлемые для себя условия. Сейчас этих выигрышных карт у него в руках не осталось», — объяснил Журавлев.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь указал: освобождением Курской области российская армия доказала, что ее невозможно победить. ВС РФ продемонстрировали непобедимый дух и силу, подчеркнул он. По мнению парламентария, разгром ВСУ в регионе приблизит падение власти Зеленского.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области. Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.

«Что ж, тех, кто приходит к нам с мечом, ждет один плачевный финал. Теперь мы пойдем вперед и будем мстить за убитых и замученных мирных жителей, за разрушенные дома и сожженные храмы», — объяснил парламентарий.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вместе с тем Герасимов уточнил, что северокорейские военнослужащие оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Герасимов объяснил, что военные Корейской народной армии выполняли боевые задачи «плечом к плечу» с ВС РФ. Он подчеркнул высокий профессионализм, мужество и героизм союзников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем отметила, что Россия никогда не забудет помощь КНДР в освобождении Курщины. Дипломат добавила, что северокорейские бойцы проявили стойкость и героизм, действуя вместе с российскими военными.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя участие военных КНДР в освобождении Курской области, добавил, что в операции участвовали также спецназ и разведчики этой страны. Аналитик считает, что они воевали за регион как за свою страну. По словам Дандыкина, северокорейские бойцы пришли на помощь ВС России в самое трудное время.

«Думаю, это не были простые пехотинцы. В армии КНДР есть и спецназ в достаточно большом количестве, и разведка. <…> По данным с мест, воевали северокорейцы с большим мужеством, как будто за свою родную землю», — считает Дандыкин.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заверил, что бойцы спецназа «Ахмат» будут и дальше находиться на позициях в районе государственной границы в Белгородской и Курской областях. По его словам, военнослужащие будут дислоцироваться там до поступления иного приказа.

Неожиданные факты о мятеже ЧВК «Вагнер»

Сельские чиновники Воронежской области следили за движением колонн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа в 2023 году, заявил губернатор региона Александр Гусев во время выступления в областной думе. Полученную информацию они передавали в оперативный штаб.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Оказывается, главы сельских поселений не только отслеживали маршруты бойцов, но и подсчитывали численность их отрядов. По словам Гусева, воронежский оперштаб был одной из самых информированных о реальном положении дел структур. Это помогло федеральным властям принимать правильные решения.

«Мы в оперативном штабе знали не только то, куда они направляются, сколько техники в этих колоннах, но и сколько людей», — подчеркнул Гусев.

Позже бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», состоящие в отряде «Камертон-Ахмат», пошутили о Курской области. Telegram-канал их подразделения сделал репост записи военкора Александра Симонова, где велось воображаемое собеседование и иронично обыгрывалась обстановка в регионе. Кадровик говорит соискателю, что, согласно его резюме, он имеет огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, а кроме того, владеет навыками выхода из критических ситуаций.

Генерала Попова хотели убить — Путин спас?

Инсайдеры сообщают, что экс-командующего 58-й гвардейской армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, планировали убить на специальной военной операции, однако украинская диверсия была пресечена. По данным информаторов, Министерство обороны РФ узнало о планах украинских спецслужб устроить засаду на генерал-майора.

Тамбовский гарнизонный военный суд в начале апреля принял решение об отправке Попова на СВО. Тогда генерал выразил благодарность президенту Владимиру Путину за поддержку и оказанное доверие. Однако недавно ему отказали в отправке в зону боевых действий. По данным источников, такое решение вынес Путин.

Так, Telegram-канал «Конспиролог #1» со ссылкой на источник сообщил, что Путин сохранил жизнь Попову, не согласовав его отправку на СВО. Вместе с тем, по данным канала, генерал может выйти на свободу по УДО — для этого есть благоприятные условия.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Приговор еще не вступил в силу.

«Назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в приговоре судьи.

Приговор был назначен с учетом всех преступных действий, а также путем сложения наказаний. Суд лишил Попова воинского звания и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второй фигурант дела бизнесмен Сергей Моисеев приговорен судом к четырем годам колонии.

Суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом. Их имущество оставили под арестом для обеспечения назначенного штрафа. Были взысканы процессуальные издержки в размере 75 тысяч рублей с каждого.

Известно, что защита офицера просила суд об оправдательном приговоре. При этом прокурор просил шесть лет колонии. Адвокат Попова Сергей Буйновский позднее заявил, что обжалует приговор.

Сам Попов отреагировал на приговор суда, зачитав трехстишие. Также бывший военачальник жестами поблагодарил тех, кто пришел его поддержать.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — сказал Попов, когда его выводили из зала суда.

Перед оглашением приговора он выразил благодарность всем за поддержку и вновь заявил, что невиновен. Генерал просил вынести беспристрастное решение. По его словам, он ошибался и заблуждался, но не совершал преступлений, оставаясь верным присяге, народу и Верховному главнокомандующему. Кроме того, Попов просил о возможности быть полезным для России.

Депутат Госдумы и экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев выразил мнение, что решение суда является несправедливым. Он уточнил, что необходимо провести дополнительное расследование. По мнению парламентария, главная причина приговора заключается в том, что Попов отказался закупать иностранную технику для сухопутных войск.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

«Лично я не верю в то, что он это совершил. Я не верю, что боевой генерал мог что-то там украсть, какие-то металлоконструкции. Считаю, что нужно провести серьезное расследование и разобраться», — подчеркнул депутат.

Военный корреспондент Александр Сладков в свою очередь заметил, что ситуация Попова остается сложной. Однако, несмотря на суровый приговор, по его словам, «это еще не конец жизни» и «все будет нормально».

«Комментировать его решение считаю вредным, равно как и накалять обстановку вокруг самого Попова. Не надо делать из него мятежника. Путь он пройдет достойно, воли и силы духа ему не занимать», — подчеркнул Сладков.

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