«Козел отпущения»: военный эксперт оценил отставку главы Минобороны Украины Дандыкин: отставка Резникова связана с отсутствием успехов армии Украины

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Три месяца прошло с начала украинского контрнаступления, и за это время армия Украины не достигла даже минимальных успехов, потеряв большое количество техники и солдат, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. По словам Дандыкина, Резников не являлся самостоятельной политической фигурой и был всего лишь тенью президента страны Владимира Зеленского в военном вопросе.

Военэксперт убежден, что провал украинского контрнаступления Зеленский связывает именно с Резниковым, который, занимая высокий пост, не справился со своей работой.

Собеседник также считает, что Резников также может выступать в роли «козла отпущения», поскольку Зеленскому необходимо кого-то винить в неудачах в борьбе с коррупцией.

Ощутимых маломальских достижений нет, потери огромные в технике и людях. Наверное, Зеленский связывает это с фигурой Резникова. Это может быть козел отпущения в какой-то степени, и надо кого-то винить в неудачах в борьбе за коррупцией, потому что это большая величина —министр обороны, который по большому счету за свое нахождение на должности ни на что не повлиял, — сказал Дандыкин.

Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

4 сентября Резников сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.