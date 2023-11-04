Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства. В своем выступлении, которое приводит пресс-служба Роскосмоса, они выразили уверенность, что россияне справятся со всеми сложностями.

Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России, — сказал Олег Кононенко.

Николай Чуб напомнил о том, что история праздника уходит своими корнями в XVII век, когда русское ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским отстояло суверенитет, «восстановило власть, возродило и укрепило страну».

Константин Борисов в свою очередь назвал историю России образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, вдохновляющим граждан работать на благо страны. По его мнению, благодаря единству россияне справятся со всеми сложностями и продемонстрируют «силу духа и преданности идеалам нашего народа»

Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на российском корабле «Союз МС-24». Константин Борисов находится на станции с 27 августа, он прилетел туда в составе экипажа американского Crew Dragon.

День народного единства отмечается в РФ ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Предполагается, что в этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Является выходным.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что День народного единства 4 ноября можно отметить всей семьей в любом городе России. Выбирать она советовала из того, к чему больше лежит душа, однако лучшими городами посчитала Москву, Санкт-Петербург и Казань.