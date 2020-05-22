Коронавирусом в России всё чаще стали заражаться подростки

https://static.news.ru/photo/84532b8e-9c31-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наметилась тенденция роста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов.

О «молодеющей» эпидемии он рассказал в ходе онлайн-совещания у президента о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции, — объяснил причину Горелов, его слова приводит РИА Новости.

Как следует из официальных данных, по состоянию на утро 22 мая в России зарегистрировано свыше 326,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 3,2 тысячи человек скончались, порядка 99,8 тысячи пациентов выписаны из больниц.

В целом в мире уже более 5,2 млн заражений, свыше 334,9 тысячи человек умерли, около 2,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса в России вышла на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.