«Он был в курсе всего»: командир «Ахмата» рассказал о звонке Путина Командир «Ахмата» Алаудинов удивился осведомленности Путина и заявил, что президент «в курсе всего»

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву о том, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Алаудинов заявил, что его удивила осведомленность президента, который «в курсе всего, каждой тонкости».

Он подчеркнул, что глава государства давал ему некоторые наставления и задавал различные вопросы. По его словам, Путин также заявил, что надеется на чеченские подразделения, что «наложило дополнительный груз ответственности». Кроме того, Путин спросил о взаимодействии с подразделениями на флангах. Алаудинов ответил, что оно налажено на самом высоком уровне.

Реально меня удивила его осведомленность. Он был в курсе всего, каждой тонкости. Не говорил со мной сверху вниз. <...> Так, по-отечески, по-свойски. Получается, какие-то наставления, вопросы задавал, — сказал командир спецназа.

2 июня Алаудинов заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль примерно 70% территории Марьинки в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул что дальнейшие штурмовые действия будут проводить регулярные части ВС РФ, чтобы вытеснить ВСУ за пределы населенного пункта. Это — 150-я дивизия и 5-я дивизия вооруженных сил.