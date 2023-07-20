Коц назвал тип ракет, которые не собьет ПВО ВСУ: что пишут военкоры 20 июля А Дмитрий Стешин рассказал, чем питаются российские снайперы

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион»

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали о плюсах блокировки черноморских портов Украины и объяснили, почему украинская ПВО не справилась с ракетными ударами по военным объектам в районе Одессы. Также они прокомментировали слова бизнесмена Владимира Киселева, который назвал Олега Газманова музыкальным некрофилом. Что пишут военкоры в Telegram-каналах 20 июля — в материале NEWS.ru

Александр Сладков: «Мы вынуждены перекрывать пути для западной техники»

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, чем остановка зерновой сделки выгодна для России. Заблокировав порты Украины в Черном море, Москва осложнит поставки западной военной техники, считает журналист.

«Мы имеем большие трудности в связи с прозрачными границами территории противника. Мы вынуждены перекрывать пути для западной военной помощи дистанционно — ударами ракет, разрушением коммуникаций Украины. Морская граница — это ведь тоже граница. И мы ее перекрыли. И это выгодно нам. Что приходило на судах на Украину и что под видом зерна уходило — одному Богу известно. Да, теперь на нас легло бремя контроля украинских морских рубежей. Но это будет наш и только наш контроль, и ничей больше», — отметил Сладков

Ранее в Минобороны России заявили, что 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», добавили в ведомстве.

Фото: Serhii Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Поддубный: «Киевский режим убил еще одного ребенка»

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал руководство Украины виновным в очередной смерти ребенка в России. Так он прокомментировал трагедию в Крыму, где от взрыва беспилотника погибла 14-летняя девочка.

«Еще одного ребенка убил киевский режим. В Крыму погибла девочка 14 лет в результате применения ударного БПЛА по гражданским объектам в крымском поселке Раздольное», — написал Поддубный.

Александр Ходаковский: «Москитная тактика не принесла успеха ВСУ»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский описал ситуацию в зоне СВО как стабильно-тяжелую. При этом он подчеркнул, что «москитная тактика» ВСУ не приносит результатов.

Фото: МО Украины

«Москитная тактика противника, лежащая в основе его ползучего наступления, несмотря на все наши трудности, особого успеха ему не приносит — в целом линия соприкосновения остаётся статичной. На Угледарском направлении противник не оставляет попыток продавить нашу оборону в районе н. п. Урожайное, но успеха не имеет. Вчера нами были уничтожены две единицы западной бронетехники, в ответ утром в районе Урожайного противник применил авиацию», — рассказал Ходаковский.

Москитная тактика ВСУ подразумевает попытки наступления малыми группами с минимум бронетехники, объяснял ранее врио главы ДНР Денис Пушилин.

Андрей Руденко назвал хамством выпад Владимира Киселева, раскритиковавшего Олега Газманова

Военный репортер Андрей Руденко прокомментировал слова основателя «Русской медиагруппы» Владимира Киселева в адрес певца Олега Газманова. Киселев назвал песни Олега Газманова, включая «Офицеров», некрофильскими. По его мнению, Газманов «плагиатит» творчество умерших музыкантов.

«Совершенно непонятен хамский наброс основателя „Русской медиагруппы“ Киселева на песню „Офицеры“ Олега Газманова — бизнесмен обозвал певца некрофилом и посоветовал не красть у мертвых. Это выглядит оскорбительно особенно сейчас, когда тысячи тех самых офицеров на рубежах защищают страну. И многие из них как раз выросли на подобных песнях о патриотизме и самопожертвовании», — отметил Руденко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Олег Газманов

Дмитрий Стешин рассказал, как питаются снайперы на позициях

Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал историю о том, как доставлял провизию в одно из подразделений на Приазовском участке фронта.

«Поехал вчера на Приазовский фронт к друзьям-снайперам. Под Мелитополем свернул направо с сухопутного коридора в Крым и погнал в сторону линии фронта. Через каждые несколько километров блок-пост и, соответственно, коммуникация с бойцами:

— Куда направляетесь? Что везете?

— Везу снайперам детское питание и сигареты.

— Зачем детское питание?

— Лежит снайпер в засаде, выпил яблочное пюре. Бац! Противника как не бывало», — рассказал военкор.

«Архангел спецназа» об обстановке в Запорожье: «Ночное наступление захлебнулось»

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что ночные попытки ВСУ наступать в районе поселка Работино на Ореховском направлении в Запорожской области захлебнулись.

«Запорожское направление, Работино. Ночное наступление захлебнулось, авиация и артиллерия отработали, и противник остановился. Ситуация стабилизировалась. В 4 утра два танка и четыре Bradley заходили. С помощью артиллерии, FPV и ПТУР отбили. Количество уничтоженной техники уточняется», — уточнили авторы Telegram-канала.

Борис Рожин: «Украина может атаковать российские суда в Черном море»

Военный эксперт Борис Рожин призвал серьезно отнестись к заявлению Минобороны Украины, что российские суда, следующие в порты Крыма, будут считаться законной военной целью.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

«Украина угрожает атаковать российские гражданские суда в Черном море. Недооценивать эту угрозу не стоит — гражданские суда могут атаковаться британскими морскими дронами и беспилотниками, в том числе в международных водах», — считает эксперт.

Юрий Котенок: «ВСУ разбирают Bradley на запчасти»

Военный аналитик Юрий Котенок отмечает, что ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для бронетехники, переданной в рамках военной помощи Украине.

«По данным западных СМИ, ВСУ сталкиваются с растущей нехваткой запчастей для ремонта натовской техники, что не позволяет быстро восстанавливать поврежденные машины и отправлять их обратно на фронт. В частности, часть Bradley используется в качестве „доноров“, после чего убывает на полноценный ремонт в Польшу», — пишет журналист.

Александр Коц: «ВВС Украины признали, что средства ПВО бессильны против „Оникса“»

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что ВВС Украины признали неэффективность средств ПВО на фоне продолжающихся ударов по военным объектам в районе Одессы.

«Третью ночь Минобороны России атакует военные объекты в Причерноморье. Удары наносились по Одесской и Николаевской областям ракетами „Оникс“, Х-22, а также „Искандерами“. Командование ВВС Украины снова признается, что ПВО оказалась бессильна против „Ониксов“ с берегового ракетного комплекса „Бастион“ в Крыму. И против ракет воздушного базирования Х-22, запущенных с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем», — отметил военкор

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат ранее заявил, что ракеты «Оникс» летят на скорости 2,6 Маха (более 3000 км в час), а при заходе на цель — на расстоянии 10–15 метров над водой. Так Игнат объяснил, почему за три дня не был перехвачен ни один «Оникс». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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