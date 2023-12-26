Коц раскрыл, кто станет экзаменатором для украинских пилотов F-16 Коц: «экзамен» у пилотов F-16 ВСУ примут российские летчики

Шестерым пилотам ВСУ, прошедшим подготовку в управлении американским боевым самолетом F-16, предстоит сдавать экзамен в бою, так военкор Александр Коц прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение британского кабмина о прохождении базового курса обучения украинскими пилотами. По его словам, экзамен у украинских военнослужащих будет принимать строгая комиссия во главе с российскими летчиками на Су-30СМ и Су-35С.

Шестерке украинских асов предстоит сдавать этот экзамен в реальном бою. А принимать его будет строгая комиссия — наши летчики на Су-30СМ и Су-35С, — написал Коц.

Ранее на сайте британского правительства появилась публикация, согласно которой, первая группа из шести пилотов ВСУ завершила подготовительные курсы в Великобритании и уже начала практиковаться на истребителях F-16 в Дании. Еще десять стажеров остались в Великобритании и продолжают обучение. Они осваивают авиационную медицину и тренируются в центрифуге.

Военный эксперт Василий Дандыкин на этом фоне перечислил российские самолеты, которым американский истребитель F-16 «не ровня». По его мнению, к их числу относятся Су-35 и Су-57. При этом он отметил, что Су-57 пятого поколения уже начали массово поступать в войска.