Стало известно о подготовке первой группы украинских пилотов F-16 Первая группа украинских пилотов F-16 прошла базовую подготовку в Британии

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Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16

Первая группа из шести пилотов ВСУ завершила подготовительные курсы в Великобритании и уже начала практиковаться на истребителях F-16 в Дании, говорится на сайте Соединенного королевства. В составе следующей группы, которая уже приступила к начальной подготовке в Британии, значатся 10 человек. Они осваивают авиационную медицину и тренируются в центрифуге.

Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение в Королевских ВВС, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании, — следует из публикации.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Он проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении. По словам главы кабмина, перед поставкой должен быть соблюден ряд критериев, таких как требования к персоналу и инфраструктуре.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее перечислил российские самолеты, которым американский истребитель F-16 «не ровня». По его мнению, к их числу относятся Су-35 и Су-57. Отмечается, что Су-57 пятого поколения уже начали массово поступать в войска.