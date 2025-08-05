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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:28

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 августа: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 5 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Калужской и Смоленской областей, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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