В ночь на 27 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.