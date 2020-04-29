Кабмин утвердил правила работы вахтовым методом в условиях пандемии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса. Они будут действовать до 31 декабря 2020 года.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, руководителям регионов
Работодателям же предписано применять меры по предупреждению распространения инфекции, увеличивать максимальную продолжительность вахты не более чем на три месяца, а время простоя из-за мероприятий по предупреждению коронавируса оплачивать в размере не менее двух третей ставки. Допуск на вахту новых работников допускается только после прохождения ими 14-дневного карантина.
Как писал NEWS.ru, в руководстве компании «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что знают о митинге рабочих на Чаяндинском месторождении из-за ситуации с коронавирусом, однако обеспечение их работы не находится в компетенции компании — этим занимаются подрядные организации. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время не планируется внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с месторождения.
Ранее вахтовики Чаяндинского месторождения устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты от коронавируса. Рабочие также предъявили претензии к питанию в местной столовой.
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