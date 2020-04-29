Кабмин утвердил правила работы вахтовым методом в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/da053d7c-8a09-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса. Они будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, руководителям регионов рекомендовано «оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод работы», в части медобслуживания, предоставления услуг связи, транспортном и продовольственном обеспечении работников.

Работодателям же предписано применять меры по предупреждению распространения инфекции, увеличивать максимальную продолжительность вахты не более чем на три месяца, а время простоя из-за мероприятий по предупреждению коронавируса оплачивать в размере не менее двух третей ставки. Допуск на вахту новых работников допускается только после прохождения ими 14-дневного карантина.

Как писал NEWS.ru, в руководстве компании «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что знают о митинге рабочих на Чаяндинском месторождении из-за ситуации с коронавирусом, однако обеспечение их работы не находится в компетенции компании — этим занимаются подрядные организации. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время не планируется внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с месторождения.

Ранее вахтовики Чаяндинского месторождения устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты от коронавируса. Рабочие также предъявили претензии к питанию в местной столовой.