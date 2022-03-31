Кабмин продлил срок уплаты налога по упрощённой схеме для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении на полгода уплаты налога по упрощённой системе для предпринимателей с последующей рассрочкой в течение шести месяцев. Под его действие подпадают около 30 отраслей. Документ опубликован в Telegram-канале правительства РФ.

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода, — говорится в постановлении.

Также указано, что изменения коснутся предприятий, деятельность которых связана в том числе с деревообработкой, производством компьютеров и электронных средств, автотранспорта, лекарственных средств, электрооборудования, пищевых продуктов, напитков, бумаги и одежды. Кроме того, постановление распространяется на организации, ведущие полиграфическую деятельность, работающие в сфере туризма и гостеприимства, развлечений, здравоохранения и спорта.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России прекратила выездные проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Отмечается, что решение принято на основании указа президента и поручения Минфина для поддержки IT-бизнеса в период жёстких экономических ограничений.