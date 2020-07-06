К 2030 году треть населения РФ будут составлять пенсионеры

https://static.news.ru/photo/72b31a20-bfa8-11ea-803b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 29% жителей России к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста. В 2019 году, по данным Росстата, доля пенсионеров составляла 25% от всего населения РФ (146,7 млн человек).

Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 млн человек (27,6%), а к 2030 году — до 43,7 млн человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны, — говорится в докладе Минтруда.

По мнению специалистов, старение населения происходит из-за снижения суммарного коэффициента рождаемости и роста продолжительности жизни.

Как писал NEWS.ru, в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров. В частности, на доплату к основной части могут рассчитывать женщины в том случае, если они брали отпуск по уходу за ребёнком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы. Кроме того, прибавку получат те, у кого есть ребёнок-студент или длительный льготный стаж до 2002 года. Уже в 2020 году прибавка к пенсии для пожилых дам может составить от 251 рубля до 2260 рублей. За ребёнка-инвалида можно получить доплату в размере 1895,42 рубля.