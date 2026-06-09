Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов

В России разработали первую систему управления жизненным циклом беспилотников «Стар БАС», способную с помощью технологий искусственного интеллекта прогнозировать возможные отказы дронов и их состояние, передает пресс-служба Ростеха. Проект создали компании «РТ-проектные технологии» и «Цифропорт».

Цифровая платформа может одновременно вести авиапарк из сотен дронов — от небольших мультикоптеров до дорогостоящих тяжелых беспилотных систем самолетного типа. Она формирует цифровой паспорт дрона, в который попадает вся история полетов, поломки, ремонты и замены узлов, — говорится в сообщении.

Компания «Летающие машины Тюринга» стала партнером проекта «Стар БАС». В 2026 году с ее помощью планируется обслуживать около 50 аппаратов. Система работает в формате десктопного и веб-приложения, а также поддерживает интеграцию с датчиками на дронах.

Платформа автоматически рассчитывает сроки обслуживания, с помощью ИИ прогнозирует отказы компонентов за несколько недель, анализирует состояние парка, формирует статистику по эксплуатации, прогнозирует потребность в запчастях и автоматизирует закупки.

Ранее в Ростехе сообщили, что российский истребитель Су-57 может выполнять функцию воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. В госкорпорации отметили, что Су-57 на сегодняшний день остается единственным истребителем пятого поколения в мире, подтвердившим свою эффективность во всех вариантах боевого применения.