В Московской области был застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По словам очевидцев, тело обнаружили в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево.
Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.
30 января 2022 года он бежал с Украины в Россию. На родине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.
Сегодня несколько украинских СМИ отметили, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Как написали журналисты Reuters, они тоже не исключают причастность спецслужб Украины. Официального подтверждения этому не было.
Фотографии Ильи Кивы — в галерее NEWS.ru.
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне