Илью Киву убили по заказу СБУ? Фото экс-депутата Верховной рады

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency

В Московской области был застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По словам очевидцев, тело обнаружили в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево.

Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.

30 января 2022 года он бежал с Украины в Россию. На родине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

Сегодня несколько украинских СМИ отметили, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Как написали журналисты Reuters, они тоже не исключают причастность спецслужб Украины. Официального подтверждения этому не было.

Фотографии Ильи Кивы — в галерее NEWS.ru.