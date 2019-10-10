https://static.news.ru/photo/4acb54f2-eb26-11e9-99ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Tohir/Global Look Press

Евразийская экономическая комиссия выступила с инициативой ввода нормативов по допустимому содержанию опасных веществ в пальмовом масле.

Речь идёт о глицидиловых эфирах жирных кислот, которые могут появляться в масле в результате нагревания при производстве, так как содержатся в масличном сырье. Эти вещества считаются потенциальными канцерогенами, то есть могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Но существуют технологии, способные снизить содержание глицидиловых эфиров в готовом продукте, передаёт РБК .

Коллегия ЕЭК предлагает внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции норму содержания данных веществ, действующую в Евросоюзе, — до 1 мг/кг. Нововведение коллегия прорабатывает в сотрудничестве со странами ЕАЭС — Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал, что отрасль не против такой инициативы, но для этого ей нужно время, чтобы модернизировать технологии и выработать методику определения количества глицидиловых эфиров. На это, по его мнению, потребуется семь-восемь лет, иначе переработка масла в России снизится и производители будут вынуждены закупать соответствующий нормам безопасности продукт в странах ЕС.

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Теперь продавцы будут платить 20% от цены, а не 10%. Одновременно снижается НДС для ягод и фруктов.