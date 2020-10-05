В Госдуме раскритиковали решение о переводе школьников на удалёнку

https://static.news.ru/photo/6ec29ee6-06f6-11eb-87b0-fa163e074e61_660.jpg Дистанционное обучение школьников Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Повторный режим удалённого обучения в школах может привести к большому отставанию в знаниях среди детей и подростков. Ни родителям, ни учителям даже с учётом имеющегося опыта не удастся избежать тех же проблем, которые были на весенней дистанционке. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Мы опять будем наступать на те же грабли. К дистанционному обучению, в первую очередь, не готовы учителя. У нас не подготовлена методическая база для удалёнки. С проблемами сталкиваются и родители младшеклассников, которым необходимо совмещать работу и контроль за процессом обучения детей. Более того, многим семьям — в особенности многодетным — не хватает техники, при помощи которой ребёнок может посещать занятия. Из-за повторной удалёнки мы можем потерять целое поколение детей — у них будут отставания по знаниям, — пояснил в разговоре с NEWS.ru Сафаралиев.

В качестве альтернативы депутат предложил чередовать очную и удалённую формы обучения. Допускается, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн-формат некоторые второстепенные предметы — к примеру, пение и рисование. Снизить риск заражения коронавирусом во время занятий в школе поможет строгое соблюдение социальной дистанции, а также ношение масок и перчаток, считает собеседник NEWS.ru.