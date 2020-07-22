Госдума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования

https://static.news.ru/photo/1741fe02-cc11-11ea-802e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На пленарном заседании, состоявшемся в среду, Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении проект закона об укреплении воспитательной составляющей в образовательной системе.

Президент России Владимир Путин внёс эту инициативу в нижнюю палату парламента в мае. Она подразумевает, что в закон «Об образовании в РФ» будет добавлен механизм организации воспитательной работы. Эта работа должна будет войти в состав образовательных программ. Туда внесут календарный план воспитательной работы.

В программу должен будет войти комплекс характеристик воспитательной работы, среди которых — цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания.

Что касается календарного плана, то в нём образовательная организация должна будет отобразить конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или другом образовательном периоде.

Отмечается также, что советы учеников и родительские советы смогут принимать участие в разработке программы воспитания и календарного плана мероприятий.

При этом в проекте закона уточняется само понятие «воспитание». Оно означает деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Кроме того, воспитание — это формирование у учеников чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

Над усилением воспитания работает и Министерство просвещения. Ведомство в начале июля обратилось к Министерству финансов с просьбой выделить средства на новый проект в рамках нацпроекта «Образование», который получил название «Патриотическое воспитание граждан РФ». По словам замминистра просвещения Дениса Грибова, реализовать его удастся до 2024 года, но при наличии достаточных средств.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказал о важности выдвижения в приоритеты образования.