Голикова спрогнозировала смертность от коронавируса в июне

https://static.news.ru/photo/bb229e7a-c2cd-11ea-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от коронавируса по итогам июня в некоторых российских регионах будет ниже, чем в мае, а в некоторых — выше, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Летальность коронавирусной инфекции в мае, в зависимости от методики подсчёта, составила от 2,5% до 4,1%.

В целом за апрель — май показатель летальности в Российской Федерации составил соответственно 2,3% и 3,8%, — цитирует ТАСС Голикову.

По данным Росстата, в мае COVID-19 стал основной причиной смерти 7 444 россиян, но у 1 800 это пока не подтверждено окончательно, — в этом случае уровень смертности составляет 2,5%. Если же учитывать 1 530 случаев, когда коронавирус не был основным фактором смерти, показатель равен 3%. А если приплюсовать 3 478 летальных исходов, при которых инфекцию подтвердили, но она не повлияла на кончину, показатель вырастет до 4,1%.

В июне мы предполагаем уже по отдельным регионам серьёзное снижение смертности от COVID. По каким-то регионам ещё будет продолжаться рост в силу их более позднего вступления в эпидемический процесс, — добавила Голикова.

Как писал NEWS.ru, почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года, что на 11,9% больше, чем в мае 2019 года. Смертность выросла в 55 субъектах РФ. По словам главы Росстата Павла Малкова, наибольший прирост смертности был отмечен в регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом. По данным статистики, коронавирус в мае стал первичной причиной смерти 5644 россиян, ещё в 1800 случаях он предполагался в качестве основной причины, «но ещё не завершены все анализы». Всего в регионах за этот месяц умерли 12 452 человека с диагностированным коронавирусом, причём в 3478 случаев COVID-19 никак не повлиял на приближение смерти.