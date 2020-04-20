Голикова назвала средний показатель заболеваемости коронавирусом по России

Среднероссийский показатель числа заражённых коронавирусной инфекцией составляет 32,1 на 100 тысяч жителей. Об этом сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Она уточнила, что в ряде случаев среднее значение пройдено, и заболеваемость достигла более высоких показателей.
В числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, <...> девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель, — сказала Голикова.
По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.
В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.
Как писал NEWS.ru, Голикова также проинформировала, что средний возраст инфицированных в России составляет 47,9 года у женщин и 44,7 года у мужчин. При этом, по словам замглавы кабмина, страна вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции.
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