Голикова назвала средний показатель заболеваемости коронавирусом по России

https://static.news.ru/photo/5b434962-8300-11ea-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среднероссийский показатель числа заражённых коронавирусной инфекцией составляет 32,1 на 100 тысяч жителей. Об этом сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Она уточнила, что в ряде случаев среднее значение пройдено, и заболеваемость достигла более высоких показателей.

В числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, <...> девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель, — сказала Голикова.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Голикова также проинформировала, что средний возраст инфицированных в России составляет 47,9 года у женщин и 44,7 года у мужчин. При этом, по словам замглавы кабмина, страна вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции.