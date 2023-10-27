Главный конструктор новой орбитальной станции отказался от кораблей «Союз» РКК «Энергия» исключила использование кораблей «Союз» для полетов на РОС

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Транспортные пилотируемые корабли «Союз» не будут использоваться при эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС), сообщил в интервью ТАСС главный конструктор станции, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников. По его словам, «Союзы» останутся транспортным средством МКС.

Корабли «Союз» не планируются к использованию в РОС. «Союз МС» продолжает свое существование как средство транспортного обеспечения для МКС, — сказал Кожевников.

По его словам, сообщение с РОС будет осуществляться с помощью пилотируемого транспортного корабля (ПТК), запуски которого будут проходить на космодроме Восточный, а также модернизированного грузового корабля «Прогресс-РОС», который изначально будет запускаться на Байконуре с последующим переходом на Восточный. Кожевников подчеркнул, что подготовка ПТК должна быть завершена в 2027 году, одновременно с научно-энергетическим модулем (НЭМ).

Весной 2021 года в презентации РКК «Энергия» сообщалось, что на первом этапе к российской станции будут летать корабли «Союз» и «Прогресс», запускаемые с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Предполагалось, что на втором этапе их заменят корабли «Орел» (ПТК).

В феврале 2023 года Владимир Кожевников сообщил, что срок запуска первого — научно-энергетического — модуля РОС планируется на конец 2027 года. В период с 2028 по 2030 годы будут запущены узловой, базовый, шлюзовый и целевой модули станции.

РОС — планируемая российская орбитальная станция, которая должна прийти на смену МКС. Проект разрабатывается специалистами РКК «Энергия». Станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС. Планируется впервые в истории вывести ее на высокоширотную орбиту, чтобы она смогла работать в интересах России, накрывая траекторией весь земной шар, включая Арктику.

Ранее пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщила, что экипаж перспективной Российской орбитальной станции первое время будет включать двух космонавтов. По этой причине каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС.