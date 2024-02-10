Глава РАН рассказал об уникальных бронежилетах для СВО Глава РАН: ученые во время СВО быстро разработали новые уникальные бронежилеты

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ученые во время специальной военной операции в короткие сроки разработали новые материалы, позволившие создать уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты для бойцов, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников. Он подчеркнул, что к бронежилетам предъявлялись высокие требования, они должны были достигать максимальных показателей по защите от пуль и осколков при минимальном весе.

Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам. <...> Используя последние достижения в области науки о материалах, [российские ученые] сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех, — рассказал глав аРАН.

Красников добавил, что в настоящее время сложно назвать направление в области обороны и безопасности, в котором бы не участвовали академические ученые. Он отметил, что среди генеральных конструкторов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК около половины являются членами Академии.

Ранее сообщалось, что специалисты КБ «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Кроме того, специалисты КБ «Стратим» завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года.