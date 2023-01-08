Гинцбург рассказал о десятках штаммов коронавируса, циркулирующих в России Гинцбург: в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сильно отличные от «омикрона»

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В настоящее время в России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. Они сильно отличаются от исходного варианта «омикрон». Об этом ТАСС рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для этих штаммов следует придумать новую букву греческого алфавита.

То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды «омикрон»-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать, — отметил Гинцбург.

Он также пояснил, что существующие сегодня штаммы являются гибридами, возникшими в результате генетического обмена разных вариантов вируса и потому называть их «омикроном» не вполне верно.

Ранее обозреватель газеты Politico Карло Мартушелли заявил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта «омикрон»-штамма «кракен» на континенте. Журналист отметил, что XBB.1.5 распространяется быстро, так как у него есть определенные преимущества перед другими подвариантами. В своей статье он сослался на документ Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в котором сказано, что XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

На текущий день «кракен» выявлен на территории 28 стран мира, при этом, по данным Роспотребнадзора на 7 января, в РФ он пока не зафиксирован.