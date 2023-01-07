В России не обнаружили новый вариант коронавируса «кракен» Роспотребнадзор: в России не выявлен новый вариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не обнаружили новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной и находится под строгим контролем ведомства.

По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» не выявлен, — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что доминирующим в России остается «омикрон»-штамм. В ведомстве при этом обратили внимание на заявление ВОЗ, в котором отмечается, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью. Признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, пока нет.

По данным оперштаба, 7 января в России зафиксировали 3303 новых случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 4463 человека, скончались 49.

Ранее обозреватель Politico Карло Мартушелли заявил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения «кракена» на континенте. Он отметил, что XBB.1.5 распространяется быстро, так как у него есть определенные преимущества перед другими подвариантами. Мартушелли сослался на документ Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в котором сказано, что «кракен» стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».