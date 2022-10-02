Гидрометцентр: сильные дожди пройдут в российских регионах 2 и 3 октября

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В ряде регионов России 2 и 3 октября прогнозируются сильные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также отметил, что в некоторых местах уже не исключен мокрый снег.

Снег, мокрый снег, дождь ожидается в Забайкалье 2 и 3 октября. Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидает и Краснодарский край с 2 по 4 число: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с. В понедельник сильные осадки также прогнозируются в регионах Центрального федерального округа, — сообщил метеоролог.

Он также добавил, что 3 октября сильные дожди ожидаются в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской областях. В Тамбове и Воронеже они будут сопровождаться усилением ветра до 21 метра в секунду.

Сильный дождь и гроза также ожидаются в понедельник в Крыму.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что теплая погода установится в Центральном регионе России 5–10 октября. По его словам, днем воздух может прогреться до плюс 10–15 градусов.