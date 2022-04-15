ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции не станут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД. Однако они сосредоточат своё внимание на нарушениях, непосредственно способствующих совершению ДТП. В частности, речь идёт о пьяном вождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России

Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства пояснил, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально и содержит признаки административного правонарушения, де-факто не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. К числу таких нарушений можно отнести отсутствие брызговиков на колёсах или неисправность стеклоомывателей.

Ранее ГИБДД выступила с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. Такое предложение внёс на слушаниях в Общественной палате представитель ведомства Сергей Чипурин. Он подчеркнул, что ежегодно в стране выявляют миллионы нарушений, которые связаны с неисправностями машин.

В свою очередь, депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил, что в рамках так называемого законопроекта о лихачах по отношению к тем, кто в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч рублей, будет применяться арест авто сроком на три месяца. Проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД сперва обсудят с экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов, а сам законопроект могут принять в 2022 году. Однако сейчас о том, как продвигается обсуждение и принятие, ничего не известно.