У автолюбителей начнут отбирать машины за неустранение неисправностей

ГИБДД выступила с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. Такое предложение внёс на слушаниях в Общественной палате представитель ведомства Сергей Чипурин, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что ежегодно в стране выявляют миллионы нарушений, которые связаны с неисправностями машин.

Если по истечении семи дней владелец транспортного средства продолжает управлять [транспортным средством], не устранив те неисправности, которые были выявлены, <...> у него изымается свидетельство о регистрации, — сказал Чипурин.

Он пояснил, что в стране ежегодно выявляют около трёх миллионов нарушений, которые связаны с неисправностями машин. Чаще всего речь идёт о неисправности рулевого управления и тормозной системы.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил, что в рамках так называемого законопроекта о лихачах по отношению к тем, кто в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч рублей, будет применяться арест авто сроком на три месяца. Однако прежде проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД обсудят с экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов, а сам законопроект могут принять в 2022 году. Однако сейчас о том, как продвигается обсуждение и принятие, ничего не известно.