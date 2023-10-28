Герой России рассказал, какие «летающие танки» применяет армейская авиация Герой России Липовой назвал Ми-28 и Ка-52 «летающими танками»

Фото: МО РФ

Ка-52 «Аллигатор»

«Ночной охотник» и «Аллигатор» являются летающими танками, которые армейская авиация применяет на поле боя, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, эти вертолеты вооружены авиапушками, управляемыми и неуправляемыми ракетами. Кроме того, они отлично защищены и имеют высокую маневренность, добавил эксперт.

Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» — летающие танки, хорошо вооружены — и авиапушками, и противотанковыми управляемыми ракетами, и десятками неуправляемых ракет. Обе машины хорошо защищены, в том числе комплексами бортовой обороны, позволяющими в прямом смысле слова увернуться от зенитной ракеты, увести ее в сторону, — рассказал Липовой.

При помощи этого вооружения можно уничтожить практически любую бронированную или укрепленную цель, добавил военный. При выполнении задач вертолеты могут находиться за несколько километров от объекта, оставаясь неуязвимыми для переносных зенитных ракетных комплексов, уточнил он.

Липовой также рассказал, что вертолеты были созданы в конструкторских бюро Михаила Миля и Николая Камова. По его словам, основой российской армии является вертолет Ми-8, который зарекомендовал себя еще во время Афганской войны.