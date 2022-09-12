Герой России предложил задействовать в рамках СВО новейшее оружие Герой России Клупов: нужно задействовать в рамках СВО лазерное оружие и танки «Армата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках специальной военной операции России на Украине необходимо использовать новейшее оружие, считает полковник, ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. В разговоре с SM.News он подчеркнул, что российские вооруженные силы нуждаются в лазерном оружии и танках «Армата», которые до сих пор «пылятся» в секретных боксах.

Хотелось бы сказать про лазерное оружие. Если заявили, то нужно использовать. Насколько оно эффективно, нужно апробировать в боевых условиях. У нас до сих пор в секретных боксах стоит «Армата». Что она там делает? Что пылится? Её создали только для того, чтобы она на парадах ездила или всё-таки воевала? — говорит эксперт.

Полковник призвал не бояться выпускать на «поле боя» новую технику. Он также отметил, что российская армия нуждается не только в новых образцах военного оружия, но и в квалифицированных членах экипажа этих образцов.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский ранее заявил, что ВС России не используют машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», а также свой современный танк «Армата» в рамках спецоперации на Украине, так как планируют достигнуть максимального результата с минимальными потерями. По его мнению, на данном этапе происходит «перемалывание» военного потенциала Украины и стран НАТО.

Как сообщало американское издание 19FortyFive, российский танк Т-14 «Армата» может применяться в боевых действиях с 2023 года. С момента своего первого появления Т-14 «Армата» на параде Победы в мае 2015 года его создатели сталкивались с многочисленными задержками. Несмотря на сложности, в итоге этот танк «может стать настоящим зверем, если когда-нибудь попадёт на поле боя», говорилось в публикации.