Генпрокуратура сообщила о массовых нарушениях при выплатах медикам

https://static.news.ru/photo/9b7f650c-98df-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуроры, которые проверяют порядок «коронавирусных» выплат медикам, выявили нарушения более чем в десяти регионах страны. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он уточнил, что проверки проводятся по всей стране.

Меры прокурорского реагирования с учётом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов, — цитирует Иванова РИА Новости.

Он отметил, что медработники могут обращаться в органы прокуратуры в том числе с помощью интернет-приёмных. Проверки обещано проводить незамедлительно.

Ранее в Минздраве, как писал NEWS.ru, пояснили, что дополнительные выплаты получат медицинские специалисты, работа которых непосредственно связана с лечением заражённых коронавирусной инфекцией. Это работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также водители и сотрудники привлечённых транспортных компаний.