Генконсульство России ответило на убийство украинцев в Германии Генконсульство РФ: причастность россиян к убийству украинцев в ФРГ не доказана

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В настоящее время нет никаких подтверждений версии, что задержанный в Германии по обвинению в убийстве украинцев имел российское гражданство, сообщили РИА Новости представители генерального консульства России в Бонне. Дипломаты уточнили, что готовы оказать консульское содействие задержанному в общине Мурнау при необходимости.

Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово «русский», — ответили в генконсульстве.

Дипломаты добавили, что в Германии проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся гражданами России. Кроме того, в стране есть люди как с гражданством РФ, так и с гражданством ФРГ.

Ранее полиция баварского города Мурнау сообщила об обнаружении тел двух граждан Украины, проживавших в районе Гармиш-Партенкирхен. Их нашли мертвыми на территории торгового центра. Уточнялось, что в убийстве подозревается 57-летний гражданин России, проживающий неподалеку. Мужчина был задержан.

Позднее Министерство иностранных дел Украины прокомментировало убийство двух граждан страны, тела которых нашли с колото-резаными ранами в Германии. В ведомстве заявили, что украинцы находились в городе Мурнау на медицинской реабилитации, они были военнослужащими.