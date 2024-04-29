Найденные в ФРГ с колото-резаными ранами украинцы были военными МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

По предварительным данным, обнаруженные 27 апреля в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными, заявили в украинском МИД. Министерство сообщило, что они находились в городе Мурнау на медицинской реабилитации. Украинские дипломаты отметили, что сейчас уточняют сведения о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их семьями.

Баварское издание BR24 со ссылкой на очевидца утверждает, что двое украинцев и задержанный россиянин накануне вместе пили пиво. Оно приводит также слова министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна.

Есть показания свидетелей о том, что всех троих уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что все они приняли большое количество алкоголя. На данный момент у нас нет убедительных указаний на то, что случившееся стало отражением конфликта между Россией и Украиной, — заявил высокопоставленный чиновник.

В баварском городе Мурнау 27 апреля были найдены мертвыми два украинских гражданина. Подозреваемым в убийстве стал гражданин России, он был задержан.

Обе жертвы проживали в районе Гармиш-Партенкирхен. Вечером в субботу их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных ран, а второй пострадавший, которому 23 года, позже умер в больнице. Затем полиция задержала подозреваемого — 57-летнего россиянина, проживающего недалеко от места преступления. Прокуроры планируют просить суд об аресте гражданина РФ.