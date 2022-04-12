ФСБ задержала в Подмосковье сторонника «Правого сектора»

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Подмосковье сторонника украинской организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В спецслужбе уточнили, что задержанный прошёл курсы диверсионной подготовки НАТО, после чего участвовал в боевых действиях в Донбассе. У него изъяли холодное оружие и самодельные зажигательные устройства для проведения возможных диверсий.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор». <...> В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой «Правого сектора» и тремя самодельными зажигательными устройствами, — сообщили в ФСБ.

В Центре общественных связей также заявили, что с 2017 по 2019 год задержанный служил в составе Вооружённых сил Украины, окончив курсы диверсионной подготовки НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области. Его обучали инструкторы США, Великобритании и Канады. Также, по информации ФСБ, он имеет три госнаграды Украины за участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Ранее ФСБ задержала в Ялте местного жителя, причастного к атакам на информационные ресурсы РФ и действовавшего по заданию украинских кураторов. Возбуждено уголовное дело.