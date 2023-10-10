Фридману грозит проверка по двум уголовным статьям Mash: Фридмана могут проверить по статьям о госизмене и дискредитации ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмену Михаилу Фридману может грозить проверка правоохранительных органов по двум статьям Уголовного кодекса — о государственной измене и дискредитации ВС России, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, заявление на предпринимателя уже направлено в Генеральную прокуратуру.

В ведомство обратился руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. Он считает, что Фридман спонсировал Вооруженные силы Украины, чтобы «продемонстрировать Западу свою лояльность» и заодно освободиться от рестрикций. Отраковский уверен, что бизнесмена нужно срочно задержать, иначе он улетит за границу и продолжит финансировать ВСУ. По данным канала, проверка пройдет из-за €150 млн, якобы отправленных на помощь украинской армии, чтобы снять с себя антироссийские санкции.

Стало известно, что Михаил Фридман вернулся в Россию. До этого он жил в Великобритании, а неделю назад переехал в Израиль. Но после обострения палестино-израильского конфликта прилетел в Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение бизнесмена, сказав, что в этом нет ничего необычного. Фридман является гражданином РФ и, как и любой другой россиянин, имеет право здесь жить, покидать страну или приезжать обратно, подчеркнул Песков.