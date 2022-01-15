Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл телефонный разговор с Илезом Барахоевым — сыном одного из лидеров протеста против передачи земель Ингушетии под контроль Грозного Ахмеда Барахоева. В ходе разговора с Илезом Кадыров был приятно удивлён мудростью и разумными мыслями собеседника, о чём сообщил сам глава Чечни в ходе прямого эфира из соцсети Instagram. Он добавил, что телефонный разговор получился долгим и оба собеседника пришли к взаимопониманию.

С его стороны, он извинился, со своей стороны, я извинился перед ними. Он сказал, что не надо так остро выражаться в адрес ингушского народа. Потому что народ неправильно воспринимает. Он...