Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:03, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Как сообщил ТАСС руководитель делегации Константин Гаврилов, в соцсети сослались на якобы запрещённое содержание страницы. При этом, по его словам, там публиковались только заявления руководства РФ и МИД.
В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещённый контент, — сказал Гаврилов.
В связи с произошедшим российская делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.
Похожий случай произошёл в феврале 2021 года. Тогда страницу делегации РФ на переговорах в Вене заблокировал Twitter.
Ранее Facebook заблокировал на 24 часа аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе. В соцсети была удалена публикация, где Грин сомневалась, что маски, тестирование и обязательная вакцинация смогут остановить распространение коронавируса. Кроме того, также за распространение дезинформации о коронавирусе бессрочной блокировке подвергся личный аккаунт Грин в Twitter.