Facebook заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию

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Аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин был заблокирован социальной сетью Facebook за распространение дезинформации о коронавирусе. Об этом сообщила сама Грин в своём аккаунте в Telegram.

Она выложила скриншот, где размещено сообщение Facebook о блокировке аккаунта на 24 часа из-за того, что публикация «противоречит стандартам о дезинформации».

Facebook теперь вместе с Twitter подвергает меня цензуре. Это выходит за пределы цензуры речи, — заявила конгрессвумен.

По данным The New York Times, была удалена публикация, где Грин сомневалась, что маски, тестирование и обязательная вакцинация смогут остановить распространение коронавируса.

Ранее бессрочной блокировке подвергся личный аккаунт Грин в Twitter — также за распространение дезинформации о коронавирусе. При этом рабочий аккаунт сенатора остаётся доступным.

Марджори Тейлор Грин - сторонница теории заговора и зачинщица импичмента президенту Байдену. По данным телекомпании CNN, сенатор поддерживает теорию заговора QAnon, согласно которой демократы якобы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а экс-президент республиканец Трамп ведёт с этим борьбу.