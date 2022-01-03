Facebook заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию
Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:57, 04 января 2022
Фото: cnn.com
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Аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин был заблокирован социальной сетью Facebook за распространение дезинформации о коронавирусе. Об этом сообщила сама Грин в своём аккаунте в Telegram.
Она выложила скриншот, где размещено сообщение Facebook о блокировке аккаунта на 24 часа из-за того, что публикация «противоречит стандартам о дезинформации».
Facebook теперь вместе с Twitter подвергает меня цензуре. Это выходит за пределы цензуры речи, — заявила конгрессвумен.
По данным The New York Times, была удалена публикация, где Грин сомневалась, что маски, тестирование и обязательная вакцинация смогут остановить распространение коронавируса.
Ранее бессрочной блокировке подвергся личный аккаунт Грин в Twitter — также за распространение дезинформации о коронавирусе. При этом рабочий аккаунт сенатора остаётся доступным.
Марджори Тейлор Грин - сторонница теории заговора и зачинщица импичмента президенту Байдену. По данным телекомпании CNN, сенатор поддерживает теорию заговора QAnon, согласно которой демократы якобы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а экс-президент республиканец Трамп ведёт с этим борьбу.