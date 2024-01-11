«Это наши ребята»: военэксперт предположил, почему ВС России не берут Киев Эксперт Матвийчук: ВС России не идут на Киев из-за возможных потерь

Фото: МО РФ

Российские войска не наступают на Киев, Харьков и Львов, поскольку это чревато потерями, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, в рамках спецоперации лучше действовать медленнее, методично уничтожая оборонно-промышленный комплекс Украины и ликвидируя ВСУ.

Спрашивают, почему Россия не наступает на Киев, Харьков, Львов? Но это же чревато нашими потерями. Зачем нам это? Это наши ребята. Лучше медленно, уверенно уничтожать ВПК Украины, утилизируя ВСУ, — сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что рано или поздно Украина сама запросит политическую, а потом и военную капитуляцию. Матвийчук не исключил, что это может произойти в 2024 году, когда у ВСУ не останется мобилизационного резерва.

Это вполне возможно в 2024-м, у ВСУ просто не останется мобрезерва даже среди престарелых, больных и юношей младше 18, никакие женские батальоны им не помогут и обещанные 500 тысяч новобранцев, самые боеспособные либо погибли, либо ранены, либо сбежали на Запад, — высказался он.

Военный обозреватель Влад Шлепченко ранее рассказал, что ВСУ перешли на новую авиационную тактику «подскоков», когда самолеты по несколько раз взлетают и садятся перед атакой, выпуская ракеты-обманки. Он отметил, что российским военным сложно бороться с подобным способом ведения боевых действий.