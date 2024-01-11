Военэксперт рассказал о новой авиационной тактике ВСУ Военэксперт Шлепченко: украинские летчики используют тактику «подскоков»

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ВСУ перешли на новую авиационную тактику «подскоков», когда самолеты перед атакой по несколько раз взлетают и садятся, выпуская при этом ракеты-обманки, рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Он подчеркнул, что российским военным довольно сложно бороться с таким способом ведения боевых действий.

Как рассказал эксперт, перед нанесением комбинированного удара украинские истребители МиГ-29 и Су-27 многократно взлетают и тут же садятся. В ходе подобных «подскоков» они запускают боеприпасы-обманки ADM-160 MALD, которые на радаре невозможно отличить от настоящей крылатой ракеты. Кроме того, аналитик отметил, что изменился и характер целей ВСУ. Так, в последнее время украинские военные перестали атаковать корабли и аэродромы в Крыму, сосредоточившись на попытках уничтожения штабов подразделений ПВО и ВКС России.

Также, по информации издания, украинские воздушные силы пытаются противостоять российским летчикам с помощью масштабного применения дронов-камикадзе. Так, были отмечены случаи одновременного поднятия в воздух до 50 беспилотников.

Ранее полковник Генштаба ВС РФ в отставке, военный эксперт Михаил Ходаренок предупредил, что передача Украине натовских истребителей F-16 опасна, их боевое применение ВСУ может быть внезапным. По его словам, российским военным нельзя допускать легкомысленное отношение к этим машинам.