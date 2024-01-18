Энергетик подсчитал потери от прекращения транзита газа через Украину Эксперт Демидов: Россия через Украину поставляет 12–15 млрд кубометров газа

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Россия через территорию Украины поставляет 12–15 млрд кубометров газа, заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Он предположил, что «Газпром» продает газ не менее чем по $400 за 1000 кубометров, что составляет более $1 млрд.

На данный момент Россия через территорию Украины поставляет 12–15 млрд кубометров газа. Я думаю, «Газпром» продает примерно за цену не менее $400 долларов за 1000 кубометров. Это более $1 млрд, — сказал Демидов.

Энергетик пояснил, что ключевой проблемой возможного прекращения транзита российского газа через Украину является непродление договора между странами. У России нет мощностей, чтобы перенаправить такой объем через другие потоки, поэтому не исключено, что сырье пойдет на внутреннее потребление.

Что делать России с таким объемом? Нет мощностей, чтобы перенаправить на Запад, ни «Турецкий поток», ни «Голубой поток», они все заполнены на 100%. Я думаю, часть из этого газа будет переходить в подземные хранилища на территории России, а остальная должна пойти на внутреннее потребление, — добавил Демидов.

Ранее глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн заявил, что существуют риски прекращения поставок российского газа через Украину. По его словам, обе страны находятся в состоянии конфликта, а в 2024 году им предстоит подписание нового контракта. Вместе с тем глава австрийской компании отметил, что организация уже приняла меры, которые призваны защитить страну в случае прекращения поставок.