Австрия забеспокоилась, что останется без российского газа Глава OMV Штерн заявил о рисках прекращения поставок газа из РФ через Украину

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Австрийская OMV считает, что существуют риски прекращения поставок российского газа через Украину, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете die Presse. По его словам, обе страны находятся в состоянии конфликта, а в 2024 году им предстоит подписание нового контракта.

Мы считаем, что существует большой риск, — заявил Штерн.

Вместе с тем глава австрийской компании отметил, что организация уже приняла меры, которые призваны защитить страну в случае прекращения поставок. По его словам, была проведена диверсификация, поэтому OMV готова к любому развитию событий.

Ранее Штерн заявил, что компания приняла рациональное решение, заключив долгосрочный контракт с «Газпромом». Речь идет о соглашении на поставки углеводородов из России. При этом он подчеркнул, что геополитика «чрезвычайно важна для концерна», поскольку основная часть деятельности OMV происходит за пределами Австрии.

В октябре прошлого года сообщалось, что австрийская компания нашла альтернативные маршруты поставок российского газа. Так, концерн забронировал трубопроводные мощности для импорта из других источников.